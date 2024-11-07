Путин ответил на призывы нанести поражение России

Призывы со стороны ряда западных политиков нанести поражение России демонстрируют их запредельный авантюризм, заявил президент РФ Владимир Путин. ОБ этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский президент сделал заявления по внутренней и международной повестке во время пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

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«Призывы Запада нанести стратегическое поражение России, стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Во всяком случае некоторых из них», — подчеркнул Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение российских и зарубежных экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Объединение было создано в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости и Совета по внешней и оборонной политике.