Путин описал новую систему мироустройства

Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава России сделал заявления по внутренней и международной повестке во время пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер отметил, что мир кардинально и необратимо меняется: течение мировой политики в настоящее время направлено в сторону, противоположную устремлениям Запада.

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«Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может. И когда, допустим, в Вашингтоне и других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит, наконец, в фазу подлинного созидания. Дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее», — подчеркнул Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.