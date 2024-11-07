Путин оценил возможность применения ядерного оружия в мире

Западные страны в ходе противостояния могут решиться на применение ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства сделал заявления по внутренней и международной повестке во время пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер отметил, что мировое сообщество подошло к опасной черте. Это связано с тем, что Запад слепо верит в собственную безнаказанность.

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«Никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано Западом», — предупредил Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.