Путин рассказал, каким будет следующее двадцатилетие
Президент России Владимир Путин заявил, что следующее двадцатилетие может быть непростым для планеты. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, российский лидер сделал заявления по внутренней и международной повестке во время пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Формируется новое устройство мира, народы всё чётче осознают свою идентичность и настаивают на справедливости, а общество сталкивается всё с большими вызовами, отметил глава государства.
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«Следующее двадцатилетие может быть более сложным», — подчеркнул Путин.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.