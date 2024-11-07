Путин рассказал, каким будет следующее двадцатилетие

Президент России Владимир Путин заявил, что следующее двадцатилетие может быть непростым для планеты. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным агентства, российский лидер сделал заявления по внутренней и международной повестке во время пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Формируется новое устройство мира, народы всё чётче осознают свою идентичность и настаивают на справедливости, а общество сталкивается всё с большими вызовами, отметил глава государства.

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«Следующее двадцатилетие может быть более сложным», — подчеркнул Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.