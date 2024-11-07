Депутата Адама Делимханова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Депутат Госдумы Адам Делимханов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Указом президента России <…> депутат Государственной Думы, Герой России Адам Делимханов, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что награда присуждена ему за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.