Песков оценил слова Трампа об окончании конфликта на Украине за ночь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преувеличением заявления выигравшего выборы в США Дональда Трампа о том, что он может закончить конфликт на Украине за одну ночь. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт на Украине всего за 24 часа.

Песков отметил, что Москва помнить эти высказывания республиканца.

«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь», — прокомментировал это Песков.

Напомним, что выборы в США прошли 5 ноября. Трамп, который уже занимал пост американского президента после выборов 2016 года, одержал на них победу. Таким образом он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.