Кремль уточнил позицию Путина по диалогу с США

Президент России Владимир Путин многократно заявлял о своей готовности налаживать, продолжать и углублять взаимодействие со всеми, кто настроен на сотрудничество на условиях равноправия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к установлению, продолжению, расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга и принятия во внимание интересов и озабоченностей друг друга», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности возобновления диалога с США в случае поступления такого запроса.

Он также добавил, что Путин остается открытым для подобных обсуждений.

Песков высказался о будущей администрации Трампа

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что Дональд Трамп будет инстинктивно стремиться достичь хороших отношений с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Трамп инстинктивно стремится к достижению трех пунктов в отношениях с Россией и Европой. Во-первых, к хорошим и стабильным отношениям с РФ и Путиным, во-вторых, к урегулированию конфликта на Украине, и, в-третьих, к сокращению обязательств США перед ЕС.