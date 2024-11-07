Кремль ответил на слова Харрис о том, что Путин «съест» Трампа

Песков не согласен с предвыборным заявлением Харрис, что Путин "съест Трампа" на ланч: "Путин не ест людей".

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным американских СМИ, Трамп уже набрал около 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Кандидат от правящей Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и назвала республиканца избранным президентом.