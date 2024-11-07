Песков высказался о будущей администрации Трампа

Новая администрация США, которую предстоит сформировать победившему на выборах Дональду Трампу, будет лучше предшествующей в случае, если будет стремиться разрешить конфликт на Украине мирным путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля прокомментировал итоги выборов в США в четверг, 7 ноября, в кулуарах ХХI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Если новая администрация США будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей», — подчеркнул Песков.

Напомним, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп набрал на выборах 277 голосов выборщиков, чем обеспечил себе победу.