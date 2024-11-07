Песков отверг вмешательство России в американские и молдавские выборы

Власти России не вмешивались в избирательные кампании ни в Соединённых Штатах, ни в Молдавии.

С заявлением об этом выступил в четверг, 7 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ранее Москва уже неоднократно заявляла, что никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран.

«Не вмешивались и в эту избирательную кампанию — ни в Америке, ни в Молдове», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Песков выступил с заявлением, согласно которому Кремль отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в США.