$98.07-0.15105.57-0.14
Войти в почту

Песков: Россия не вмешивалась в избирательные кампании в США и Молдавии

Власти России не вмешивались в избирательные кампании ни в Соединённых Штатах, ни в Молдавии.

Песков отверг вмешательство России в американские и молдавские выборы
© globallookpress.com

С заявлением об этом выступил в четверг, 7 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ранее Москва уже неоднократно заявляла, что никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран.

«Не вмешивались и в эту избирательную кампанию — ни в Америке, ни в Молдове», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Песков выступил с заявлением, согласно которому Кремль отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в США.

Политика
Мария Захарова
Дмитрий Песков
МИД России
Москва
Соединенные Штаты