В Госдуме раскрыли замысел Порошенко с красными линиями

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявлениями о пяти красных линиях между Вашингтоном и Киевом начал игру против Дональда Трампа, который, предварительно, победил на выборах президента США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнула, что его заявления не просто так противоречат словам Трампа.

Мне кажется, что он это назвал специально в противовес той информации, которая вышла из команды Трампа. Он сказал все ровно наоборот тому, что сказал Трамп. Может быть, журналисты написали, чтобы это пообсуждали сейчас, а на самом деле за этим ничего нет. Все эти домыслы, эксперты, неподтвержденная информация, и тут же Порошенко начал про свои красные линии говорить. Я думаю, что они тут в какие-то свои игры играют, — пояснила Журова.

Депутат отметила, что высказывания Трампа напоминают заявления президента России Владимира Путина. Экс-президент Украины же выдвигает другие пункты, призывая страну не идти на поводу у Москвы, уточнила парламентарий. Она обратила внимание, что Порошенко призвал украинского лидера Владимира Зеленского не реагировать на эти моменты.

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Трамп сказал, что будет ставить ультиматумы и Украине, и России, но там больше ультиматум Украине придется ставить, потому что с большим количеством тезисов Трампа мы согласны. Если, конечно, это не утка и информация имеет под собой достоверную почву, — добавила депутат.

Порошенко ранее призвал Зеленского и Трампа соблюдать пять красных линий. Он заявил, что Киеву и Вашингтону нельзя идти на компромиссы. В список вошли компромиссы по вопросам суверенитета, территориальной целостности, ограничения мощности ВСУ и санкций.