Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут заявил, что после смены власти в США обещания членства Украины в НАТО могут оказаться лишь «красивыми словами». Об этом Бут заявил в интервью Russia Today.

Бут, вернувшийся в Россию в 2022 году в результате обмена между Россией и США, назвал НАТО «очередным прикрытием» и подчеркнул, что все решения в альянсе принимает Вашингтон. По его мнению, необходимо проявить терпение, чтобы увидеть, какими будут реальные шаги США, а не «красивые слова» о членстве Украины в НАТО.

«Судьба Украины от самой Украины не зависит, у нее нет «голоса», она лишь слепо следует указаниям. Если США скажут прыгать, украинский нелегитимный президент обычно лишь уточнит: «А насколько высоко мне прыгать?» - сказал Бут.

Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США, в ходе своей кампании обещал остановить идущий на Украину «поток денег». Союзники Трампа - республиканцы в Конгрессе США - в течение почти полугода блокировали военную помощь Киеву. Также Трамп обещал положить конец конфликту на Украине «за 24 часа» в случае своей победы. В конце июня советники Трампа представили ему план прекращения украинского кризиса. По их задумке, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры.