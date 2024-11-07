Посольство РФ вмешалось в ситуацию с застрявшими на лайнере в Японии россиянами

Российское посольство в Японии оперативно установило контакт с Иммиграционной службой страны для оказания помощи российским туристам, оказавшимся на судне Spectrum of the Seas, которое заблокировано в японском порту из-за поломки. У россиян истекли транзитные визы после изменения даты отплытия. Об этом дипмиссия сообщила в своем Telegram-канале.

— 7 ноября в Консульский отдел Посольства России в Японии обратилось порядка 50 граждан РФ (по телефону и электронной почте) с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов г. Токио в Шанхай, далее — в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама, — говорится в публикации.

Дипломаты уточнили, что на борту корабля находятся 538 граждан России, у которых уже закончился срок действия транзитных виз. Японская сторона уведомила российское посольство о готовности помочь россиянам покинуть страну, но при условии обращения американской компании Royal Caribbean, владельца сломавшегося лайнера.

Весь алкоголь на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который застрял в Японии с сотнями россиян на борту, стал бесплатным. Вероятно, такое решение компании направлено на то, чтобы удовлетворить пассажиров.

До этого сообщалось, что около 600 российских туристов застряли в японском порту Йокогама, расположенном недалеко от Токио, из-за поломки круизного лайнера. Первоначально ожидалось, что лайнер прибудет в китайский Шанхай 9 ноября, однако теперь срок перенесли на 11 ноября.