В Совфеде раскрыли значение итогов выборов в США

Республиканская партия США обеспечила себе контроль над Сенатом и Палатой представителей, что говорит о том, что новый президент получает тотальный мандат на правление. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

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«Это также означает мощное усиление трампистского крыла в конгрессе во главе с противницей финансирования Украины Марджори Тейлор Грин и еще несколькими убежденными сторонниками Трампа. Его личный враг, интриган и скрытый демократ, глава прежнего республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл, несомненно, отправится на свалку истории», — считает парламентарий.

Он также поделился прогнозом, согласно которому после выборов ослабнут позиции либеральных республиканцев, которые поддерживали администрацию Джо Байдена по Украине.

По мнению Пушкова, итоги выборов в США не говорят о том, что в отношениях между Россией и Соединенными Штатами наступит новая эпоха. При этом становится ясно, что Трамп подчинил себе институты законодательной власти в США — нужно наблюдать, как он ими распорядится, добавил сенатор.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он обошел кандидата от Демпартии, действующего вице-президента Камалу Харрис и набрал на выборах 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270. Итоговые результаты голосования на президентских выборах в США опубликуют 11 декабря.