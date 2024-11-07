Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «абстрактными» публикации, посвященные планам Дональда Трампа по украинскому кризису. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп, одержавший победу на выборах президента США, в ходе президентской гонки обещал положить конец конфликту на Украине еще до своей инаугурации. Источники The Wall Street Journal сообщили, что сейчас Трамп рассматривает несколько конкурирующих предложений своих советников.

По данным WSJ, все рассматриваемые идеи предполагают резкий разрыв с подходом Джо Байдена вооружать Украину «столько, сколько потребуется». Источники газеты утверждают, что советники Трампа предлагают заморозить линию фронта и создать вдоль нее демилитаризованную зону. Также от Украины якобы потребуют отказаться от попыток вступить в НАТО в ближайшие 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжать ВСУ оружием.

«Там же все обезличенное», - так Песков прокомментировал публикацию газеты.

Он добавил, что все это больше похоже на «план The Wall Street Journal по Украине». По мнению представителя Кремля, публикации на эту тему носят «все более и более абстрактный характер».