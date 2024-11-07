Лавров оценил перспективы отношений с США при Трампе

Россия никогда не отказывалась от контактов с Вашингтоном, так как считает важным разговаривать друг с другом, а не изолироваться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Таким образом глава МИД России ответил на вопрос о перспективах контактов с командой Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США.

«Мы никогда не отказывались от контактов с кем бы то ни было. Президент Владимир Путин каждый раз, когда на эту тему заходит разговор, подчеркивает нашу позицию. Разговаривать всегда лучше, чем изолироваться друг от друга», - пояснил Сергей Лавров.

Выборы в США прошли 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе, когда стало известно, что он набрал 277 голосов выборщиков.

Лавров прокомментировал слова Трампа об ударах по Москве

При этом в Кремле отмечали, что президент России не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой, а отношения двух стран находятся в самой низкой точке за всю историю. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию о том, что Владимир Путин «через знакомых» поздравил Дональда Трампа.