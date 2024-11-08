«Можно считать официальным»: Кремль прокомментировал поздравление Трампа от Путина

Поздравление Дональда Трампа с победой на выборах президента США от главы РФ Владимира Путина было официальным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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— Все, что говорит президент, — это официально, конечно, — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что пока нет понимания, когда и по какой повестке может состояться разговор двух президентов, передает ТАСС.

До этого Песков заявлял, что общение президента России и избранного президента США до инаугурации второго не исключено.

Путин поздравил Трампа вечером 7 ноября, выступая на форуме «Валдай», и добавил, что не считает зазорным самостоятельно позвонить Трампу, однако не делает этого поскольку, западные главы государств ранее сами перестали ему звонить.

Трамп, в свою очередь, допустил переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что у него прошли разговоры примерно с 70 мировыми лидерами.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был объявлен избранным президентом США. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Церемония инаугурации Трампа состоится 20 января 2025 года.