Возможность разговора президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до инаугурации последнего не исключена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Пока никто из администрации президента России или МИДа не связывался со штабом Трампа, сказал Песков.

В Кремле отреагировали на сообщения о «тайном» поздравлении Путина Трампу

Дональд Трамп победил на выборах президента США, состоявшихся 5 ноября, формально подсчет голосов продолжается, но республиканец уже набрал необходимые для победы голоса выборщиков (295 при пороге в 270). Накануне его поздравил ряд лидеров других государств.