Российский сенатор отреагировал на условия Трампа по Украине

Джабаров: Россия не обязана выполнять условия Трампа по Украине
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не обязана выполнять условия команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа по Украине, о которых написали СМИ. Об этом он сказал в комментарии для «Ленты.ру».
«Надо изучить предложения американцев, и надо помнить, что на дворе 21-й век, и указания Америки не являются обязательными к исполнению для каждого государства, включая Россию», — отметил он.
Джабаров подчеркнул, что РФ уважает себя, и российские власти будут принимать те решения, которые сочтут необходимыми.
Также сенатор отметил, что Россия не против мира, однако «это должно быть не замороженным конфликтом». По его словам, в России не хотят через 20 лет «ожидать каких-то эксцессов со стороны Украины».
Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что в переходной администрации Трампа обсуждается новый план завершения конфликта между Россией и Украиной.
По данным WSJ, план включает несколько ключевых пунктов. Предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Украинская сторона, в свою очередь, обязуется воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжение Украины оружием.