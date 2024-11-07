Кандидатура нового посла России в США проходит через стадии оформления, эти процедуры скоро будут завершены. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Новый посол России в США - его кандидатура проходит обычные стадии оформления. Процедуры скоро будут завершены. Мы вам об этом сообщим", - сказал министр.

Москва не будет чинить каких-либо препятствий, подчеркнул Лавров.

"Я исхожу из того, что американская администрация республиканская будет заинтересована назначить нового посла", - отметил он.

Сейчас американское посольство в Москве возглавляет Линн Трейси.

Лавров: РФ готова работать с любой администрацией США при взаимном уважении

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным телеканала Fox News, Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Трампу поступают поздравления от иностранных лидеров, в частности, все руководители брюссельских институтов Евросоюза, а также генсек НАТО уже поздравили его с победой.