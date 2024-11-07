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Лавров раскрыл, на что готова РФ для устранения причин украинского кризиса

Москва приветствует усилия стран мирового большинства по продвижению справедливых договоренностей, которые позволят устранить первопричины кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Казахстан. По его словам, Россия готова взаимодействовать по этим вопросам с партнерами.

Лавров раскрыл, на что готова РФ для устранения причин украинского кризиса
© РИА Новости

Мы приветствовали сам факт объединения усилий государств глобального Юга, глобального Востока, мирового большинства для того, чтобы продвигать справедливые договоренности, которые позволят устранить первопричину украинского кризиса и обеспечить мир на этом пространстве, — сказал министр.

Москва будет готова прислушаться к здравым идеям по Украине и из Брюсселя, добавил Лавров. Однако пока, отметил он, позиция Евросоюза ведет в тупик.

Пока из Брюсселя и из других столиц единой Европы, как они себя называют, мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой «формулы Зеленского», которая является приглашением в тупик, — отметил дипломат.

Ранее Лавров призвал вывезти на чистую воду западные страны с их позицией по украинскому конфликту. По его словам, Киев постоянно нарушает ключевые принципы Устава ООН, однако Запад игнорирует этот факт.

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