Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России
План западных стран по нанесению стратегического поражения России с использованием Украины провалился, однако последствия этого будут сказываться еще долго. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.
Такое заявление Шойгу сделал на заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ, проходящем в Москве.
«Вместо того, чтобы позволить [Украине] мирно и спокойно развиваться на протяжении десятилетий, ее не только беззастенчивого грабили, но и всеми силами превращали в оружие нанесения России стратегического поражения. План их провалился», - заявил он.
При этом Шойгу отметил, что сейчас обстановка складывается не в пользу Киева, пишет РИА Новости.
«Запад поставлен перед выбором - продолжать финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», - пояснил секретарь Совета безопасности России.
Ранее Минобороны РФ заявило о том, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Антоновка и Максимовка. До этого были освобождены Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское и Угледар.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что западная риторика в отношении конфликта на Украине претерпела изменения. Западных политиков «можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку», констатировал он.