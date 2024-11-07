Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России

План западных стран по нанесению стратегического поражения России с использованием Украины провалился, однако последствия этого будут сказываться еще долго. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

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Такое заявление Шойгу сделал на заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ, проходящем в Москве.

«Вместо того, чтобы позволить [Украине] мирно и спокойно развиваться на протяжении десятилетий, ее не только беззастенчивого грабили, но и всеми силами превращали в оружие нанесения России стратегического поражения. План их провалился», - заявил он.

При этом Шойгу отметил, что сейчас обстановка складывается не в пользу Киева, пишет РИА Новости.

«Запад поставлен перед выбором - продолжать финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», - пояснил секретарь Совета безопасности России.

Ранее Минобороны РФ заявило о том, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Антоновка и Максимовка. До этого были освобождены Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское и Угледар.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что западная риторика в отношении конфликта на Украине претерпела изменения. Западных политиков «можно их только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку», констатировал он.