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Шойгу назвал Украину «управляемым извне опасным террористом»

Украинские власти превратились в «управляемого извне опасного террориста», заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании секретарей совбезов стран СНГ. Он указал на то, что Киев постепенно становился инструментом, с помощью которого планировалось нанести стратегическое поражение Москве, передает ТАСС.

Шойгу назвал Украину «управляемым извне опасным террористом»
© ТАСС

Киевский режим сейчас превратился в управляемого извне опасного террориста, располагающего, в отличие от международных террористических сетей, собственной промышленностью и контролируемой территорией, — сказал он.

Кроме того, Шойгу назвал актом ядерного терроризма агрессию Киева в курском приграничье, поскольку она была направлена на захват местной атомной электростанции. Также он отметил, что в настоящее время продолжаются систематические обстрелы Запорожской АЭС и других объектов энергетической инфраструктуры.

Шойгу оценил ситуацию в зоне СВО

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о попытке ВСУ захватить электростанцию при помощи РСЗО HIMARS и ударных беспилотных комплексов. Он уточнил, что работа на ЗАЭС не прерывалась, радиационный фон находился в пределах нормы.

По мнению председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимира Рогова, к попыткам захвата Запорожской АЭС могут быть причастны британские спецслужбы. Он уточнил, что атаки на техногенно опасные объекты характерны для Лондона.

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