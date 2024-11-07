В Кремле отреагировали на сообщения о «тайном» поздравлении Путина Трампу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию о том, что глава России Владимир Путин «через знакомых» поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Его слова приводит RTVI.

«Недостоверная [информация]», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Таким образом Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения со ссылкой на источники в Кремле, что глава России предал поздравления Трампу «через знакомых».

Выборы в США прошли 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе, когда стало известно, что он набрал 277 голосов выборщиков. Еще до объявления официальных результатов Трампа поздравил ряд мировых лидеров.

При этом в Кремле ранее отмечали, что президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах, а отношения двух стран находятся в самой низкой точке за всю историю.