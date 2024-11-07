После прихода к власти в США Дональда Трампа Украину ждут «неприятные новости», так как она не сможет рассчитывать на прежние объемы американской помощи. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По мнению парламентария, республиканец Дональд Трамп не станет удовлетворять запросы «вечно просящего» Владимира Зеленского и прежнего объема помощи Киеву ожидать не стоит.

«Хотя, при всей смелости и независимости Трампа, остаться абсолютно свободным от военно-промышленного лобби тоже непросто», - заметил Белик.

Он также предрек Украине роль «Золушки», которая «вроде член семьи, но на бал ее не берут».

«Таким образом официальный Киев получает статус «почти члена альянса» и вечно ждет за дверью, пока впустят, ну а мы получаем демилитаризованного соседа и буферную зону», - заявил член комитета Госдумы по международным делам.

Напомним, что Дональд Трамп еще в июле 2023 года пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае своей победы на президентских выборах. После этого он несколько раз повторял свое обещание. Однако глава Американского университета в Москве Эдуард Лозаннский напомнил, что Конституция США запрещает новоизбранной, но еще не вошедшей в Белый дом администрации заниматься международными делами. Поэтому Трамп вряд ли будет нарушать закон.