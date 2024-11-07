В Госдуме спрогнозировали действия Байдена по украинскому вопросу

В вопросах помощи Украине действующий президент США Джо Байден не будет предпринимать радикальных шагов до конца срока своих полномочий. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Чепа напомнил, что с юридической точки зрения Байден будет президентом до 20 января 2025 года. При этом по украинскому вопросу он "де-факто вряд ли будет что-то предпринимать радикальное", поскольку "это серьезно будет грозить ему и его окружению".

Аналогичный прогноз Чепа дал и по действиям конгресса и сената США.

Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. Представляющий Республиканскую партию Дональд Трамп получил 295 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. У его соперницы Камалы Харрис 226 голосов выборщиков.

О том, как оценивают победу Трампа на Украине, в России и в мире - в материале "Газеты.Ru".