Конфликт между Россией и Украиной не рискует перерасти в ядерную войну, пока президентом США будет Дональд Трамп. Такую оценку в интервью Ян Гагин.

По его словам, у всех ведущих мировых держав есть ядерное оружие, при этом у России самый большой запас подобных вооружений. Эксперт отметил, что этот «ядерный статус-кво» уже существует.

«И когда мир в очередной раз был на грани ядерной войны, а это было недавно, когда начались угрозы о применении Украиной ядерной бомбы, которая якобы у них есть, либо которую якобы они могут собрать. И о передаче [Киеву] тех же "Томагавков" и других ракет, и весь мир напуган этими событиями. И поэтому отказались от плана [Владимира] Зеленского», — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира. Он подчеркнул, что Россия готова к равноправному диалогу, если США продемонстрируют серьезные намерения договариваться по-честному, на основе признания российских интересов и принципа взаимности.