В РФ предложили новый штраф для агрегаторов такси

В России могут начать выписывать штрафы агрегаторам такси за передачу заказов водителям, не имеющим разрешения, сообщают «Известия».

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Соответствующий пакет законопроектов подготовлен к внесению в Госдуму депутатами ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Парламентарии предлагают ввести административную ответственность за передачу заказа перевозчикам, не имеющим действующего разрешения, не внесенным в региональный реестр легковых такси или не отвечающим иным необходимым условиям, например, если стаж водителя менее трех лет.

Кроме того, документ предлагает установить понятие «владелец агрегатора информации об услугах по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», закрепить требования, предъявляемые к владельцу агрегатора, по аналогии с требованиями к службе заказа легкового такси, закрепить необходимость заключения договора владельца агрегатора с перевозчиком.

Слуцкий указал, что во многих городах агрегаторы стали монополистами, определяющими развитие таксомоторного рынка. Обычный гражданин не имеет других вариантов вызвать автомобиль, кроме как через мобильное приложение. Водитель может нахамить, нарушить правила, отказаться от поездки или высадить пассажира по своему усмотрению. По закону в таких случаях нужно предъявлять претензии к перевозчику, но его данные пассажир не знает, а агрегатор никакой ответственности не несет.

Отмечается, что агрегаторы должны обеспечивать качество предоставляемых услуг. Если приехал водитель без документов, создал угрозу дорожно-транспортного происшествия, значит, сервис, который его прислал, должен заплатить штраф.