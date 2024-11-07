Захарова отметила одну деталь в прощальной речи Харрис

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала прощальную речь проигравшего кандидата в президенты США от правящей Демократической партии Камалы Харрис. Она обратила внимание, что Харрис читала текст своего выступления с экрана гаджета.

"Даже свою прощальную речь после проигрыша Камала Харрис читала с экрана", - написала Захарова в своем Telegram-канале, подкрепив сообщение соответствующими кадрами.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным телеканала Fox News, Трамп набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Он уже объявил себя 47-м президентом США, его оппонент от демократов Харрис, а также действующий президент Джо Байден позвонили республиканцу и поздравили его с победой на выборах.

В среду в Университете Говарда в Вашингтоне Харрис выступила с речью, в которой она признала поражение на состоявшихся 5 ноября в стране выборах.