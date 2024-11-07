В России меняются правила въезда для иностранцев

С 7 ноября иностранным специалистам вместе с транслитерацией документов предложат бесплатно встать на геномный учет, сообщает «Парламентская газета».

Въезжающим участникам программы добровольного переселения выдадут вид на жительство. Их освободят от получения разрешения на временное проживание. Мигрантам предлагается добровольно и бесплатно пройти государственную геномную регистрацию. Участвующим в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей положен упрощенный порядок получения вида на жительство.

Вернуться могут люди, ранее добровольно отказавшиеся от российского гражданства, родившиеся или жившие на территории РСФСР, имевшие гражданство Советского Союза. Вернуться по упрощенной схеме могут дети, внуки и правнуки тех, кто проживал на территории РСФСР либо территориях, относившихся к Российской империи, в пределах государственной границы и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

Они должны будут сначала стать участником госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников или получить статус члена семьи участника этой программы. Подать заявление о выдаче вида на жительство можно в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ в государстве, в котором было подано заявление об участии в госпрограмме. Приехав, в МВД по новому месту жительства нужно представить документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования. Там же сделать фотографию и пройти дактилоскопию.

После этого вместо разрешения на временное проживание будет выдан вид на жительство. Репатрианты освобождаются от необходимости подтверждения владения русским языком, знания российской истории и основ законодательства страны.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что переселение в Россию семей из стран Запада набирает обороты. С начала специальной военной операции переехали почти три тысячи человек. Больше всего приехали из Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Италии. Много людей возвращаются из Франции, Канады, США и Австралии.

https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-menyayutsya-pravila-vezda-dlya-inostrancev.html