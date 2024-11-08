Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но не к перемирию, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Запись его выступления опубликована на Rutube-канале "Россия сегодня".

По его словам, перемирие будет означать остановку военных действий, что даст возможность Украине провести перегруппировку сил, а также получить оружие. После этого украинская сторона в нужный момент для США совершит агрессию против России, утверждает сенатор.

Джабаров добавил, что Москва выступает за внеблоковый статус Украины, денацификацию и демилитаризацию. По его мнению, российская сторона добьется своих целей.

8 ноября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал возможность быстрого прекращения боевых действий в стране, когда говорил с Дональдом Трампом сразу после его победы на выборах в США, однако такой разговор Зеленскому еще предстоит.

Зеленский заявлял, что ему нужна помощь США, чтобы заставить Россию "вести переговоры на украинских условиях" и избежать "замороженного конфликта".