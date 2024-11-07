Джабаров допустил сокращение помощи Украине после выборов в США

США сократят финансовую помощь и поставку оружия Украине после президентских выборов, которые состоялись в стране 5 ноября. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что поддержка сократится. Во-первых, понятно, что не в коня корм. Сколько можно вкладывать, а толку особо никакого нет. Во-вторых, американцы очень рачительны, особенно Трамп, он бизнесмен по своему духу. <…> Поэтому я думаю, что будет сокращение и поставок [оружия], и финансирования", - сказал сенатор в комментарии телеканалу "Россия-24".

Кроме того, по словам Джабарова, США "истощили запасы" своего оружия.

"Не так уж и много у них оказалось оружия. Они так истощили свои запасы, теперь им надо самим пополнить свои арсеналы. Как пополнить арсеналы, если поток оружия продолжает идти на Украину?" - пояснил политик.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным телеканала Fox News, Трамп к настоящему моменту набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу поступают поздравления от иностранных лидеров.

Помимо президента и вице-президента, американцы выбирали треть Сената и всю Палату представителей Конгресса, а также губернаторов 11 штатов и 2 территорий.