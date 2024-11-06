Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану, где в четверг проведет переговоры с заместителем премьер-министра - главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу. Борт российского министра приземлился в аэропорту республики, передает корреспондент ТАСС.

Двухдневный рабочий визит главы МИД РФ пройдет 6-7 ноября. Как ожидается, помимо переговоров с Нуртлеу, Лавров проведет встречу с профессорско-преподавательским составом и студентами одного из высших учебных заведений Астаны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на переговорах главы внешнеполитических ведомств уделят особое внимание подготовке государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Кроме того, будет рассмотрена двусторонняя повестка дня, а также актуальные международные вопросы, которые представляют взаимный интерес.