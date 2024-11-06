Стубб предсказал новую стадию переговоров между РФ и Украиной при Трампе

Президент Финляндии Александр Стубб уверен, что Дональд Трамп после вступления в должность президента США поспособствует «новой стадии» переговоров между Россией и Украиной.

«Я уверен, что теперь мирные переговоры перейдут в новую стадию», — заявил Стубб на пресс-конференции по итогам президентских выборов в США, пишет РИА Новости.

Финский президент призвал дождаться конкретного плана от новой администрации США и выразил надежду, что этот план будет уважать суверенитет Украины.

Как писала «Парламентская газета», ранее Стубб решительно выступил против так называемой «финской модели мира» в контексте ситуации на Украине. Он также заявил, что исторические аналогии не всегда могут быть прямым руководством к действию и их следует применять с большой осторожностью.