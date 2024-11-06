В Госдуме оценили возможные изменения политики США с приходом Трампа

После победы в президентской гонке США Дональд Трамп может попытаться наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным, сохранив поддержку Украине, но в меньших объемах. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Думаю, значительно сократятся поставки оружия на Украину, и Трамп постарается переложить все бремя помощи на Европу», – сказал парламентарий.

Чепа выразил мнение, что результаты выборов свидетельствуют о провале политики демократов в последние годы. Он подчеркнул, что, несмотря на заявления Трампа в ходе предвыборной кампании, США продолжают действовать под давлением политических и финансовых кругов, и ожидать резких перемен не стоит. Политик считает, что Трамп будет стремиться предстать как миротворец, но для Владимира Зеленского это не сулит оптимизма. США, по словам Чепы, скорее всего ограничатся поддержкой «на словах», а все бремя борьбы останется на плечах Украины.

Парламентарий добавил, что финансирование Киева, вероятно, будет сокращено, а объемы поставок оружия – уменьшены. По его словам, Трамп может попытаться передать основное бремя помощи Украине на страны Европы, хотя последним это вряд ли будет по силам и желанию, передает НСН.

Ранее стало известно, что избирательная кампания в США завершилась: президентом стал представитель Республиканской партии Трамп.