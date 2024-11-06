События внутри страны для России важнее, чем выборы в США. Об этом в среду, 6 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

В качестве примера такого события официальный представитель Кремля привел спуск на воду ледокола «Чукотка» на территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Тем не менее дипломат признал, что голосование в США — тоже важный процесс.

— А к победе Трампа должны относиться американцы, которые за него голосовали. И наверное, не надо лукавить, важно, что выборы завершились в Америке, — заключил Песков, которого цитирует РИА Новости.

Песков заявил, что мир переходит к «справедливой системе» устройства

Команду спустить «Чукотку» на воду дал по видеосвязи лично президент России Владимир Путин.

Представитель Кремля также сообщил, что ему неизвестно о планах российского лидера Владимира Путина касательно поздравления Трампа с победой на выборах главы Белого дома.

Выборы президента США прошли 5 ноября (в ночь с 5 по 6 ноября по московскому времени). Двумя основными кандидатами на пост были экс-президент страны Дональд Трамп от Республиканской партии и действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии. Утром 6 ноября стало известно о победе Трампа.