Песков поделился нюансами общения с провокаторами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как общаться с провокатором. Его слова приводит РИА Новости.

Песков указал, что эффективно выстраивать диалог «можно только уважая вашего собеседника».

«Если вы ощущаете какие-то провокации в свой адрес, то нужно сохранять спокойствие, нужно всегда пытаться очень логично, спокойно и аргументировано отвечать на те вызовы, которые перед вами стоят», — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в таких ситуациях «никогда нельзя переходить на излишнюю эмоциональность», поскольку она не дает быть логичным в изъяснениях. Также он посоветовал оставаться доброжелательным даже в отношении провокатора.