Соединенные Штаты являются той страной, которая может очень быстро прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что США являются стороной конфликта.

«Америка — это та страна, которая может прекратить конфликт на Украине очень быстро. Потому что США и прямо, и косвенно вовлечены в этот конфликт», — заявил Песков в ходе форума «Знание. Первые» в Москве.

Песков ответил, каким будет будущий лидер России

Дональд Трамп ранее объявил о своей победе в президентских выборах в США. Он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Это будет уже его второй срок. Трамп возглавлял Штаты с января 2017-го по январь 2021 года.