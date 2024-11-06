Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мир переходит к «справедливой системе» устройства. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые». По словам Пескова, после развала СССР мир стал однополярным, но сейчас это меняется.

«Появилась одна страна, которая стала фактически гегемоном во всех делах: в экономике она стала самой мощной экономически державой, в мировой политике она фактически стала мировым жандармом, и она стала заставлять другие страны мира жить по правилам, не по праву международному, а по правилам. И эти правила она устанавливала на свой лад и меняла тогда и так, когда и как ей было удобно. По сути, это был такой неоколониальный режим: из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предметы, откуда выкачивали дивиденты», — заявил он.

Помимо этого Песков также заявил, что после развала СССР Россия тоже стала объектом «выкачивания дивидендов», так как она «находилась в эйфории медового месяца с Западом». При этом пресс-секретарь считает, что тогда все получилось «не по хорошему», но вины России в этом нет.

«Сейчас от вот этой системы мир переходит к системе многополярной, системе более справедливой, системе не колониальной, системе, где превалирует отношения равноправия, отношения взаимной выгоды и взаимного уважения», — заявил он.

Ранее Песков высказался о перспективах дальнейших отношений России и США.