Песков обвинил США в проведении неоколониальной политики
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил США в проведении неоколониальной политики с целью "выжать соки" из других стран.
Представитель Кремля считает, что и Россия во времена "медовых лет" с Западом превратилась в объект выкачивания дивидендов.
"После крушения Советского Союза мир по сути, де-факто стал однополярным, появилась одна страна, которая стала гегемоном во всех делах - в экономике, она стала самой мощной, экономической державой, в мировой политике, она фактически стала мировым жандармом - и она стала заставлять другие страны мира жить по правилам - не по праву международному, а по правилам", - констатировал Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".
Он уточнил, что США устанавливали эти правила "на свой лад и меняли тогда и так, как угодно".
"По сути, это был такой неоколониальный режим, из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды", - констатировал представитель Кремля. "В том числе и наша страна после крушения Советского Союза, предавшись эйфории медового месяца, как нам казалось, медовых лет с этим самым коллективным Западом тоже превратилась в объект выкачивания дивидендов", - указал представитель Кремля.