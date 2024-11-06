Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил США в проведении неоколониальной политики с целью "выжать соки" из других стран.

Представитель Кремля считает, что и Россия во времена "медовых лет" с Западом превратилась в объект выкачивания дивидендов.

"После крушения Советского Союза мир по сути, де-факто стал однополярным, появилась одна страна, которая стала гегемоном во всех делах - в экономике, она стала самой мощной, экономической державой, в мировой политике, она фактически стала мировым жандармом - и она стала заставлять другие страны мира жить по правилам - не по праву международному, а по правилам", - констатировал Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Он уточнил, что США устанавливали эти правила "на свой лад и меняли тогда и так, как угодно".