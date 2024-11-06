Песков ответил, каким будет будущий лидер России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, каким должен быть будущий президент страны. По его словам, он должен быть поход на действующего лидера Владимира Путина.

«Такой же как Путин», — заявил Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

Трансляция введется на телеканале «Россия-24».

С 4 по 6 ноября в Москве проходит масштабный Федеральный просветительский марафон под названием «Знание. Первые». Мероприятие собрало более 100 выдающихся спикеров, включая министров правительства России, руководителей государственных корпораций, а также известных личностей из областей науки, культуры и спорта. В рамках марафона обсуждаются разнообразные темы: начиная от глобальных вызовов, с которыми сталкивается страна, до прогнозов развития отечественной космонавтики и кинематографии.