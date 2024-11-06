Песков оценил запас прочности России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил, что Российская Федерация уверенно держит свой запас прочности.

Он пояснил, что для страны "запас прочности" означает, что в ней мощная экономика, абсолютная финансовая стабильность, высокие темпы роста производства. Для России, которая по конституции является социальным государством, особенно важен высокий уровень социальной обеспеченности, достаток людей, сильная армия и сообщество здоровых и ответственных граждан.