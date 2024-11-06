Песков высказался о наступающей эпохе перемен

Песков заявил, что эпоха перемен в мире займет десятилетия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозирует, что эпоха перемен в мире будет долгой и займет десятилетия.
"Я не совсем понимаю, каким будет мир в конце нынешнего века, и я не думаю, что кто-то с большой долей уверенности может описать очертания этого будущего мира", - признался представитель Кремля, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".
По его мнению, сейчас весь мир переживает "очень неспокойное время - время перемен".
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"Каждому из нас индивидуально и всей стране нужно достойно пройти через это время", - полагает он. "Наверное, это десятилетия, это не годы, это десятилетия", - подчеркнул Песков.