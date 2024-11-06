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Лавров: процесс становления евразийской безопасности идет плодотворно

Процесс выработки и становления евразийской безопасности идет весьма плодотворно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Лавров оценил процесс становления евразийской безопасности
© globallookpress.com
"Сегодня эти процессы (формирование евразийского партнерства - прим. ТАСС), мы видим, как они материализуются достаточно быстро, эффективно, закладывая, по сути дела, материальный фундамент для создания общеконтинентальной системы евразийской безопасности, - сказал он. - Процесс выработки и окончательного формулирования направления движения евразийской безопасности весьма и весьма плодотворен".

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