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Путин исключил из набсовета фонда "Защитники Отечества" экс-замглавы МО Иванова

Президент РФ Владимир Путин своим указом исключил из состава наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, а также в двух эпизодах растраты.

Путин исключил Иванова из наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»
© ТАСС
"Исключить Иванова Т. В., Матыцина О. В., Пантелеимона (Шатова А.В.) и Турчака А.А.", - говорится в опубликованном указе президента.

Этим же указом Путин включил в наблюдательный совет фонда министра спорта Михаила Дегтярева, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и первого заместителя председателя Совфеда Владимира Якушева.

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