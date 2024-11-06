Слуцкий заявил о достижении целей СВО при любом президенте США

Россия будет отстаивать свои интересы на международной арене, а цели специальной военной операции на Украине (СВО) будут достигнуты независимо от того, кто является президентом США.

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Об этом в среду, 6 ноября, заявил председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Россия вне зависимости от того, кто стал новым президентом США, будет жестко отстаивать свои национальные интересы. Трамп или не Трамп, а все цели СВО будут обязательно достигнуты. И тогда справедливый мир на Украине обязательно наступит, — написал он в своем Telegram-канале.

Так Слуцкий отреагировал на поздравление президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах Трампа. Глава Украины заявил, что ценит подход избранного президента «мир через силу» и именно этот принцип поможет наступить «справедливому миру» в стране.

Выборы в США прошли 5 ноября (в ночь с 5 по 6 ноября по московскому времени). Основными кандидатами на них были экс-президент страны Дональд Трамп от Республиканской партии и нынешний вице-президент Камала Харрис от Демократической партии. Утром 6 ноября стало известно о победе первого.