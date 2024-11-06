Послу Молдавии заявили протест в МИД РФ

Посол Молдавии в России Лилиан Дарий вызван в МИД РФ, где ему заявили протест из-за недружественных дискриминационных действий Кишинева. Об этом пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Дипломаты разъяснили, что руководителю молдавской дипмиссии был заявлен решительный протест в связи с недружественными дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах в республике.

Перед первым туром голосования и конституционным референдумом о вступлении в ЕС, которые проходили 20 октября, молдавские власти немотивированно отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России, уточнили в ведомстве.

В Госдуме назвали госпереворотом выборы в Молдавии

Перед вторым туром, состоявшимся 3 ноября, в аэропорту Кишинева трем российским членам миссии БДИПЧ ОБСЕ было отказано во въезде в страну, несмотря на наличие аккредитации молдавского Центризбиркома, заметили в МИД РФ.

«Такие действия являются грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств, в частности, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года и Конвенции СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, участницей которых является Республика Молдова», — подчеркнули дипломаты.

Эти шаги были предприняты государством-кандидатом в ЕС, что соответствующим образом характеризует европейские демократические ценности, к соблюдению которых стремится молдавское руководство, констатировали в МИД.

Аналогичное представление в связи с вопиющими действиями властей Молдавии в отношении международных наблюдателей от России делается руководству БДИПЧ ОБСЕ по линии Постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене, резюмировали в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала жителям Молдавии найти выход из той тупиковой ситуации, в которой они оказались из-за политики президента республики Майи Санду и Запада.