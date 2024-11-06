Матвиенко пошутила над российским Владимиром Зеленским

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в шутку посоветовала заместителю главы Минздрава РФ Владимиру Зеленскому «громко не называть» свою фамилию. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский был назначен первым заместителем министра здравоохранения РФ в декабре 2021 года. В разное время он работал в Министерстве финансов РФ, был помощником министра здравоохранения и главой Московского городского фонда ОМС.

На посту замглавы Минздрава он курирует развитие программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, развитие системы ОМС и обеспечение ее финансовой стабильности. Также он занимается формированием цифровой среды здравоохранения.

Зеленский 6 ноября принял участие в «правительственном часе» вместе с другими чиновниками Минздрава. Матвиенко представила сотрудников министерства, пришедших на заседание.