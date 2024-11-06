СМИ вспомнили пророчество Жириновского о выборах в США

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский сделал множество «пророческих» заявлений - к примеру, он предупреждал, что Украина отойдет на второй план из-за новых конфликтов на Ближнем Востоке. Однако один из масштабных прогнозов Жириновского так и не сбылся - и касается он выборов президента США, пишет Ng72.

В начале 2022 года Жириновский говорил, что выборы США в 2024 году не состоятся, так как не станет самой Америки. Политик считал, что причиной распада страны станут внутренние конфликты.

Однако выборы, назначенные в США на 5 ноября 2024 года, состоялись. Победу на них себе обеспечил кандидат от республиканцев Дональд Трамп, набравший более 270 голосов выборщиков и 51 процент голосов избирателей.

Жириновский предсказал крах США перед выборами: «Америки не будет»

Его соперница, демократ Камала Харрис получила 224 голоса выборщиков и 47,5 процента голосов избирателей. Трамп уже объявил о своей победе и начал получать поздравления от мировых лидеров.