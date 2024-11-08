Путин: Следующие 20 лет могут стать более сложными в мире, чем предыдущие

Динамика международных процессов такова, что следующие 20 лет могут стать еще более сложными, чем завершившиеся. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, то можно предположить, что "следующее 20-летие будет не менее, а то и более сложным".

Насколько более сложными - зависит от множества факторов, добавил Путин.

Он отметил также, что эксперты говорят об угрозах новых региональных конфликтов и глобальных эпидемий, о сложных и неоднозначных этических аспектах взаимодействия человека и искусственного интеллекта, а также о том, как сочетаются друг с другом традиции и прогресс.

Напомним, в четверг Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" и ответил на вопросы российских и зарубежных политологов и экспертов.

Глава государства говорил о восстановлении отношений с США, "конце истории", специальной военной операции, Украине и опасной черте, к которой подошел мир.